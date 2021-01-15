В РФ ведется работа по созданию альтернативных антибиотикам лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр геномных исследований Роспотребнадзора ведет работу по созданию альтернативных антибиотикам препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Ивана Дятлова.

"Центр геномных исследований ведет целую большую работу по созданию альтернативных антибиотикам препаратов", – сказал Дятлов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности неконтролируемого приема антибиотиков. По ее словам, такое отношение к препаратам может привести к более опасной пандемии – пандемии микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам и противовирусным препаратам.

Вуйнович отметила, что принимать антибиотики нужно осторожно и только по назначению специалиста. Также она подчеркнула, что, если микроорганизмы приобретут устойчивость к антибиотикам, лечить людей будет нечем, препараты не будут давать должных результатов.

