В РФ ведется работа по созданию альтернативных антибиотикам лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Центр геномных исследований Роспотребнадзора ведет работу по созданию альтернативных антибиотикам препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Ивана Дятлова.
"Центр геномных исследований ведет целую большую работу по созданию альтернативных антибиотикам препаратов", – сказал Дятлов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности неконтролируемого приема антибиотиков. По ее словам, такое отношение к препаратам может привести к более опасной пандемии – пандемии микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам и противовирусным препаратам.
Вуйнович отметила, что принимать антибиотики нужно осторожно и только по назначению специалиста. Также она подчеркнула, что, если микроорганизмы приобретут устойчивость к антибиотикам, лечить людей будет нечем, препараты не будут давать должных результатов.
В Минздраве призвали не покупать антибиотики без назначения врача
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: