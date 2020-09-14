Астма может защитить от тяжелой формы коронавируса – СМИ

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Завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Караулов заявил, что астма может защитить от коронавирусной инфекции. По словам академика РАН, к такому выводу пришли ученые, сообщает газета "Известия".
Специалисты отмечают, что среди пациентов с сочетанием нескольких патологий с коронавирусом это заболевание встречается гораздо реже, порой в два-три раза.
"Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории", – рассказал Караулов.
Академик РАН сказал, что защитным фактором может быть особый тип воспаления, который имеют все аллергики – Th-2-опосредованный. "Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода", – обратил внимание российский ученый.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране довольно стабильная. Однако, по его словам, в некоторых регионах есть небольшие изменения по количеству пациентов.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 062 811 случаев COVID-19, вылечились 876 225 человек, скончались 18 578.
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