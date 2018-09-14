В трети российских регионов зафиксировали рост смертности от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Смертность от рака за год увеличилась в 30 из 85 российских регионов. Чаще всего от онкологических заболеваний умирают в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Общероссийского народного фронта и фонда "Здоровье", в ходе которого специалисты оценили данные Минздрава по заболеваниям раком в 2016–2017 годах, передает РБК.

По данным специалистов, в целом в России смертность от онкологии снизилась – на 2,4% – с 198,9 случая на 100 тысяч населения в 2016 году до 194,2 на 100 тысяч в 2017 году.

Ранее в пятницу сообщалось, что более 90 тысяч жителей столицы прошли бесплатный онкоскрининг в рамках программы по ранней диагностике рака "Я выбираю здоровое будущее!".

Программа, направленная на диагностику рака предстательной железы у мужчин и определение предрасположенности к раку груди и яичников у женщин, стартовала 7 июля в Москве.