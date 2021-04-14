В Центре Гамалеи поделятся технологиями с другими производителями вакцин

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи выразили готовность поделиться технологиями очистки при производстве вакцин с другими производителями для сокращения побочных эффектов. Об этом сообщает ТАСС.
Там рассказали, что анализ результатов клинических испытаний и массовой вакцинации "Спутником V" не выявил ни одного случая тромбоза венозных синусов головного мозга.
Это связывают с тем, что при производстве "Спутника V" используется специальная технология, включающая две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации.
В центре добавили, что любая вакцина, основанная на платформе аденовирусных векторов, имеет свои индивидуальные особенности и прямое сравнение между ними является некорректным.
"В связи с этим нет никаких оснований экстраполировать данные по безопасности, полученные в ходе использования одной вакцины, на данные по безопасности остальных вакцин", – отмечается в сообщении центра.
Ранее стало известно, что Росздравнадзор не зафиксировал ни одного случая тромбоза после вакцинации "Спутником V". Мониторингом безопасности вакцины "Спутник V" занимаются и в министерстве здравоохранения Аргентины, где также не фиксировали подобных побочных эффектов.
Глава Росздравнадзора отметила, что "Спутник V" проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, что делает невозможным попадание в препарат большого количества остаточной ДНК, из-за которой могут развиваться тромбозы.
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