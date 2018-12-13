Московских школьников научили оказывать первую помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московских школьников научили оказывать первую медицинскую помощь и разбираться в новинках медицины, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На лекцию "iБолит или iЗдоров: медицина умного города" в рамках проекта "Школа умного города" пришли более 200 ребят. Еще около 80 тысяч зрителей смотрели трансляцию из павильона "Умный город" на ВДНХ в социальных сетях.

Учащихся познакомили с методами лечения пациентов в будущем, напомнили о важности беречь здоровье с раннего возраста, а также объяснили, как в этом помогают умные гаджеты.

Замглавы ситуационного центра департамента здравоохранения Москвы Алексей Новиков рассказал детям, как менялось здравоохранение в столице. В частности, до 2014 года удаленно записаться на прием к врачу не получалось почти у трети горожан, теперь же с такой проблемой сталкиваются лишь два процента жителей.

Записаться к врачу онлайн можно благодаря ЕМИАС. Помимо этого, сервис хранит все данные об оказанных медицинских услугах, занимается аналитикой и мониторингом всей медицинской информационно-справочной системы.

За пять лет сервисом воспользовались 10 миллионов пациентов. Мобильным приложением пользуются более одного миллиона человек. В будущем в сервисе появятся программы, которые будут определять совместимость лекарств и вести дневник здоровья.

Сооснователь московского филиала Университета сингулярности Джин Колесников рассказал детям, что благодаря персональным датчикам, которые будут следить за состоянием организма в режиме реального времени, время на оказание помощи сократится до секунд.

Самым популярным направлением в медицине он назвал развитие технологических новинок – это гаджеты, которые фиксируют эмоциональное состояние человека и измеряют сердечный ритм, а также роботы-санитары и роботы-хирурги. Также это автобусы, в которых проводятся экспресс-обследования организма, и дроны, способные доставлять необходимые медикаменты в любую точку.

Руководитель проекта департамента развития Onetrak Дмитрий Мачехин считает, что самой перспективной будет превентивная медицина и умные устройства, которые выявляют заболевания на ранней стадии.

Под конец лекции школьникам рассказали, как помогать человеку, который подавился пищей, и делать искусственное дыхание, что предпринимать, если близкий потерял сознание, и как остановить кровотечение. Все дети получили сертификаты.