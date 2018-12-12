Скорая стала приезжать на места ДТП вдвое быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Время прибытия автомобилей скорой помощи на места ДТП в Москве сократилось в два раза за последние 5 лет. Об этом сообщил главный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря автоматизации процесса получения информации о пострадавших, дежурству бригад на магистралях. Также сыграли позитивную роль новые выделенные полосы, транспортные развязки, станции метро.
"За последние 5 лет время прибытия на место ДТП сократилось до 8 минут. На вылетных магистралях Москвы, МКАД, ТТК в постоянном режиме дежурят в общей сложности 20 бригад, которые оперативно готовы выезжать на помощь. Диспетчер посмотрел, откуда поступил вызов и где находится ближайшая свободная бригада – она моментально поехала на этот вызов", – передает ТАСС слова Плавунова.
Сегодня в Москве работает более тысячи бригад скорой и 200 бригад неотложной помощи. В октябре сообщалось, что число реанимобилей в России планируют увеличить в 1,5 раза до конца 2020 года. Машины будут использоваться для помощи пострадавшим в ДТП.
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