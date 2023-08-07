Верховный суд РФ запретил проводить УЗИ без направления врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ультразвуковое исследование (УЗИ) запретили проводить без направления врача или другого медицинского специалиста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Верховный суд РФ.

"Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны", – сказано в судебном акте.

Отмечается, что суд рассмотрел жалобу пациентки, которой отказали проводить УЗИ в частном учреждении без направления специалиста. По мнению истицы, закон, требующий получение предварительного медицинского направления на процедуру, ограничивает ее права. Также она полагала, что требование закона выписывать направление с указанием места проведения УЗИ ограничивает конкуренцию в области оказания услуг.

Добавляется, что Минздрав направил в суд письменные возражения, где заявил о необходимости сохранить существующие нормы. Как уточняло министерство, это нужно для обеспечения целесообразности медицинских процедур и принципов безопасности.

Верховный суд согласился с Минздравом. Решение вступило в законную силу, заключили в издании.

Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" начал производство аппаратов УЗИ последнего поколения. В реализацию проекта инвестировали 70 миллионов рублей.

До этого отмечалось, что во флагманских центрах московской больницы имени Викентия Вересаева и Научно-исследовательского института имени Николая Склифосовского провели более 120 тысяч исследований с начала этого года. Среди них – рентгенография, УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографии, а также исследования в рамках функциональной диагностики.

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