Минздрав предложил разрешить перевозку обезболивающих без дополнительной охраны

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Минздрав РФ предложил разрешить перевозить наркотические обезболивающие и психотропные препараты без дополнительной охраны.

Как пояснили в ведомстве, проект позволит организациям, имеющим развитую логистическую и охранную инфраструктуру, перевозить медикаменты по России без сверхзатрат, сообщает ТАСС.

Доступность наркотических лекарственных препаратов для пациентов является важным направлением, над которым работает Минздрав.

"Реализуется дорожная карта "Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях", Росздравнадзором организована специальная горячая линия", – добавили в ведомстве.

Ранее в министерстве заявили об упрощении доступа к двум комбинированным обезболивающим препаратам, содержащим наркотические вещества. Речь идет о оксикодоне и бупренорфине. Первый помогает в борьбе с хроническими болями, второй – с острыми.