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Наука

17:32

Москва онлайн: российские ученые расскажут о лекарстве от старости

медицина наука Москва онлайн

Фото: depositphotos/Syda_Productions

10 ноября, во Всемирный день науки, российские ученые порассуждают на тему лекарства от старости и расскажут, как современная наука продвинулась в борьбе со старением организма.

Совсем недавно эта тема ассоциировалась с научной фантастикой. По мнению ряда современных ученых, в XXI веке технологии, продлевающие молодость, постепенно станут реальными. Это важно для мировой науки.

Что такое старость – заболевание, которое можно лечить, или неизбежность, неподвластная науке? Как повернуть биологические часы организма вспять и достичь существенной разницы с календарным возрастом? Какие препараты и методики признаны современной наукой в борьбе со старением? Эти и другие вопросы экспертам задаст Эвелина Закамская, главный редактор телеканала "Доктор", ведущая телеканала "Россия 24". А отвечать ей будут:

  • ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова и гендиректор компании "Митотех" Максим Скулачев;
  • главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева;
  • заместитель декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова Борис Фенюк;
  • руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков;
  • вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент РАЕН, член президиума и академик-секретарь отделения вирусологии и прионных болезней РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Смотрите прямую трансляцию 10 ноября в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание

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