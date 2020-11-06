Москва онлайн: российские ученые расскажут о лекарстве от старости

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Фото: depositphotos/Syda_Productions
10 ноября, во Всемирный день науки, российские ученые порассуждают на тему лекарства от старости и расскажут, как современная наука продвинулась в борьбе со старением организма.
Совсем недавно эта тема ассоциировалась с научной фантастикой. По мнению ряда современных ученых, в XXI веке технологии, продлевающие молодость, постепенно станут реальными. Это важно для мировой науки.
Что такое старость – заболевание, которое можно лечить, или неизбежность, неподвластная науке? Как повернуть биологические часы организма вспять и достичь существенной разницы с календарным возрастом? Какие препараты и методики признаны современной наукой в борьбе со старением? Эти и другие вопросы экспертам задаст Эвелина Закамская, главный редактор телеканала "Доктор", ведущая телеканала "Россия 24". А отвечать ей будут:
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