Клиника для впервые заболевших молодых пациентов открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На базе столичной Психиатрической больницы №1 имени Н. Алексеева открыли "Клинику первого психотического эпизода". Это отдел терапии эндогенных психических расстройств на начальных этапах заболевания.

Как сообщает Агентство "Москва", новое подразделение больницы расположилось на Загородном шоссе, дом 2, строение 15. Клиника включает в себя стационарное отделение, дневной стационар, диспансерное отделение и патопсихологическую лабораторию.

Отмечается, что клиника создана специально для впервые заболевших молодых пациентов. Здесь создается особая терапевтическая среда, применяются современные подходы к лекарственной терапии в соответствии с последними клиническими рекомендациями, сочетанием лекарственной терапии и психосоциальной терапии, а также хорошими бытовыми условиями.

В дневном стационаре пациентов будут лечить без госпитализации. Диспансерное отделение оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях.