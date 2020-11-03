Ученые назвали семь проявлений легкой формы коронавируса

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Ученые из Австрии разделили симптомы легкой формы COVID-19 на семь групп, чтобы было проще адаптировать лечение. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты австрийского Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета пригласили для исследования 109 пациентов с легкой формой инфекции и 98 здоровых людей.

Во время наблюдения они выделили такие категории внешних проявлений COVID-19, как симптомы "гриппа" и "простуды", боль в суставах и мышцах и воспаление глаз и слизистых оболочек. Кроме того, у испытуемых были проблемы с дыханием, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а также потеря обоняния и вкуса.

Первые три из перечисленных групп специалисты охарактеризовали как системные симптомы. Последние две – как органоспецифические.

Ученым удалось найти связь между симптомами коронавируса и иными процессами в организме. Потеря обоняния и вкуса характерны для людей со свежим иммунным ответом. При этом отмечается, что даже легкая форма COVID-19 оставляет заметный след в организме.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее рассказал, сколько времени заразен больной коронавирусной инфекцией. По его словам, срок разнится в зависимости от течения болезни, однако при определенных случаях может достигать трех недель.

