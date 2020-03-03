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Общество

16:58

Начался прием заявок на литературную премию в области медицины "Здравомыслие"

медицина общество

Фото: предоставлено организаторами

Начался прием заявок на литературную премию в области медицины "Здравомыслие". К участию приглашаются авторы, пишущие на темы здоровья и здорового образа жизни, медицины и ее открытий, а также о врачах и пациентах.

"Профессия врача была и остается одной из самых интересных в мире, потому что требует не только знаний и самоотдачи, но и настоящей любви к людям, понимания и терпения. Эти же качества нужны писателю, – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – Возможно, поэтому среди врачей мы знаем много талантливых литераторов. Премия "Здравомыслие" открывает новых авторов и помогает читателям окунуться в чудесный мир медицины, узнать дух и стремления этих людей".

Выдвигать работы на соискание премии могут авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские учреждения.

Будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:

  • "Рецепт здоровья" – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;
  • "Шаг вперед" – книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;
  • "Эскулап" – мемуары и биографии врачей.

Победителя выберут и в специальной номинации "Лучшая идея книги" – для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей получит возможность опубликовать книгу в издательстве "Бомбора" ("Эксмо non-fiction").

Прием заявок завершится 1 мая. На втором этапе, который пройдет с 18 мая по 30 июня, экспертный совет проверит всех номинантов на соответствие требованиям премии. 6 июля начнется народное голосование на официальном сайте. По его результатам к 1 сентября будет сформирован перечень книг, допущенных к голосованию жюри, в которое войдут журналисты, критики, представители СМИ, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны.

В прошлом году в рамках премии было получено более 150 заявок, а количество людей, принявших участие в народном голосовании, составило более 13 тысяч человек. Победителями "Здравомыслия" в 2019-м стали как отечественные, так и зарубежные авторы.

14 октября на торжественной церемонии в Москве состоится награждение победителей. Детали доступны по ссылке.

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