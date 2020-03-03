Фото: предоставлено организаторами
Начался прием заявок на литературную премию в области медицины "Здравомыслие". К участию приглашаются авторы, пишущие на темы здоровья и здорового образа жизни, медицины и ее открытий, а также о врачах и пациентах.
"Профессия врача была и остается одной из самых интересных в мире, потому что требует не только знаний и самоотдачи, но и настоящей любви к людям, понимания и терпения. Эти же качества нужны писателю, – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – Возможно, поэтому среди врачей мы знаем много талантливых литераторов. Премия "Здравомыслие" открывает новых авторов и помогает читателям окунуться в чудесный мир медицины, узнать дух и стремления этих людей".
Выдвигать работы на соискание премии могут авторы, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские учреждения.
Будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:
Прием заявок завершится 1 мая. На втором этапе, который пройдет с 18 мая по 30 июня, экспертный совет проверит всех номинантов на соответствие требованиям премии. 6 июля начнется народное голосование на официальном сайте. По его результатам к 1 сентября будет сформирован перечень книг, допущенных к голосованию жюри, в которое войдут журналисты, критики, представители СМИ, известные деятели культуры, медицины и публичные персоны.
14 октября на торжественной церемонии в Москве состоится награждение победителей. Детали доступны по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: