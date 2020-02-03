Онищенко прокомментировал возможную депортацию больных коронавирусом иностранцев

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Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко усомнился в безопасности депортации больных коронавирусом иностранных граждан. Об этом он рассказал Москве 24.

"Депортировать больных? Во-первых, это опасно для их здоровья. Во-вторых, это опасно для нас, всех окружающих. Любой больной, пусть даже легкой формой коронавируса, он заразен. Этого не получится", – заявил депутат.

Онищенко добавил, что возможен только один способ такой депортации: когда больного на отдельном самолете доставляют в родную страну. Однако, по его словам, такое представить сложно.

"Существуют международные медицинские правила. Если мы любого человека выявляем больным, да еще таким заболеванием, как коронавирус, – это не банальная простуда, мы обязаны сначала ему оказать помощь, а потом уже делать все остальное", – заключил депутат.

Напомним: премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением нового коронавируса 2019-nCoV из Китая. По словам главы правительства, меры по противодействию заболеванию предусматривают депортацию иностранных граждан.

Ранее власти КНДР приняли решение временно закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией с 3 февраля.

О вспышке новой формы пневмонии, вызванной новым вирусом, стало известно в декабре. Эпицентром заболевания стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения людей превысило 17 тысяч, более 300 человек от заболевания скончалось.