Еще 96 медиков получили статус "московский врач"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Статус "московский врач" получили еще 96 медиков. Это наибольший показатель за все время существования проекта, который запустили в сентябре 2017 года, передает портал мэра и правительства Москвы.
Теперь в столичных медучреждениях работают 332 таких специалиста. Статус могут получить медики 16 специальностей, в том числе терапевты, педиатры, неврологи, эндокринологи и хирурги, а с апреля и врачи скорой помощи. До конца года в перечень добавят еще гастроэнтерологов, онкологов, стоматологов и врачей клинической лабораторной диагностики.
Как рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, из 96 специалистов, ставших "московскими врачами" в июне, 20 человек получили максимальный балл. Больше всего обладателей статуса среди дерматовенерологов, психиатров, урологов и врачей общей практики.
Претендовать на статус могут доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации, они должны обладать как минимум пятилетним стажем работы. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус действует пять лет. "Московским врачам" каждый месяц платят надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Проект "Московский врач"
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