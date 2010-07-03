Медицинский клей против кровотечения и ожогов разработали в Москве

В столице разработали уникальный хирургический клей для остановки кровотечений, лечения ран и ожогов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Медицинское средство останавливает кровь, ускоряет процесс роста клеток и способствует быстрому восстановлению ткани. Благодаря этому препарату даже глубокие раны и сильные ожоги заживают быстрее.
Клей имеет эффект даже когда есть угроза для жизни пациента. Его клинические испытания проводились в Институте нейрохирургии имени академика Бурденко и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.
Препарат уже начали выпускать. Инновационное средство изготавливается из 200 миллилитров плазмы крови пациента, которого ждет операция. Плазму берут за несколько дней до вмешательства. Хранится препарат в холодильнике, а перед самым нанесением его разогревают до температуры тела человека.
После операции клей наносят на рану, которая покрывается пленкой. За 2–8 недель вещество самостоятельно рассасывается.
У российского клея есть зарубежные аналоги, однако в отличие от них, оно изготавливается не из плазмы разных доноров, а из плазмы крови самого пациента. Кроме того, его стоимость примерно на 50% ниже стоимости его зарубежных аналогов.
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