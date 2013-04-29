29 апреля 2013, 14:40Город
Мавзолей откроют для посещений 15 мая
Мавзолей Ленина на Красной площади откроют для посетителей 15 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны.
Напомним, доступ в мавзолей прекратили в сентябре 2012 года для проведения ремонтных работ. При этом сроки его открытия неоднократно переносились. Первоначально планировалось, что посетители появятся в мавзолее еще до 31 декабря. Однако позднее стало известно о нарушении гидроизоляции здания и работы были продолжены.
После этого называлась новая дата - 29 апреля.
Комплекс мавзолея включает в себя усыпальницу и две пристроенные позже трибуны. Капитального ремонта в здании не было более 80 лет. Лишь в 1973 году было обновлено внешнее оформление трибун.