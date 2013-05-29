В столице пройдет марафон "Дети против наркотиков"

В субботу, 1 июня, в столице стартует традиционный детско-юношеский легкоатлетический пробег "Дети против наркотиков – я выбираю спорт! Навстречу Универсиаде – 2013!", сообщает московское управление ФКСН.

Супермарафон начнется в 10 утра по адресу: проезд Воскресенских Ворот, "Нулевой" километр. Перед началом пробега с 9 до 10 часов здесь пройдет культурная программа с выступлениями творческих коллективов Москвы и области.

Участники марафона пробегут через Большую Лубянку на проспект Мира, затем отправятся в колледж номер 24 на 16-й Парковой улице, чтобы встретиться с учащимися, волонтерами ВАО и президентом фонда "Здоровая страна". На 15:00 запланирован отъезд детей в Сергиев Посад, где они пробегут примерно 10 км и примут участие в городском празднике.