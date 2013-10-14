Россиянка Мария Коновалова финишировала третьей в Чикагском марафоне

Мария Коновалова вошла в тройку победителей Чикагского марафона

Россиянка Мария Коновалова заняла третье место в престижном Чикагском марафоне. В соревновании участвовали 45 тысяч легкоатлетов.

39-летняя россиянка вошла в тройку призеров с личным рекордом - дистанцию она преодолела за 2 часа 22 минуты 46 секунд, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что на пьедестал Чикагского марафона уже поднимались бегуньи из России. С 2008 по 2011 года россиянки четырежды выигрывали престижное соревнование.

В ходе марафона спортсменкам предстояло преодолеть дистанцию в 42 с лишним километра.