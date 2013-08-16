Городская недвижимость стала доступнее для малого и среднего бизнеса

Департамент городского имущества призвал предпринимателей не забывать о задолженностях по арендной плате и подавать качественные пакеты документов на выкуп помещения, чтобы избежать отказа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

В департамент уже поступило более 3000 заявок на реализацию преимущественного права. Однако у почти 900 организаций имеются задолженности по арендной плате, что является основанием для отказа. Также много отказов происходит из-за предоставления неправильного пакета документов.

Вместе с тем, по словам замглавы департамента, большинство отказов носит технический характер и не лишает предпринимателей возможности обратиться снова.

В 2014 году планируется перевести государственную услугу – предоставление преимущественного права выкупа помещений субъектами малого и среднего бизнеса – в электронный вид, сообщила замглавы департамента городского имущества Ирина Храброва.

"Мы сознательно пошли на сокращение сроков рассмотрения заявок. Сейчас период работы с документами на право преимущественного выкупа составляет 30 рабочих дней. Чтобы не было иллюзий отмечу, что это только работа самого Департамента городского имущества. Срок работы оценщиков включен в 30-тидневный срок по регламенту, что меньше нормативных сроков, установленных законом", - пояснила она.