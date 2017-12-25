Минимальную цену на вино определили в Минсельхозе

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Минимальную розничную цену (МРЦ) на тихое вино определили в министерстве сельского хозяйства. Стоимость должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Об этом рассказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев. Предложение направят весной следующего года в Минфин, сообщает газета "Известия".

Как пояснил Ахпашев, МРЦ поможет покупателям сориентироваться при выборе алкогольного напитка, в частности, даст понимание о качестве продукта.

Инициативу поддержали в Союзе виноградарей и виноделов. Президент организации Леонид Попович считает, что минимальная розничная цена поможет добросовестным производителям повысить стоимость своих вин. При этом он отметил и существующие риски: если доходы населения начнут падать, есть вероятность потерять покупателей.

Стоимость 190 рублей характерна для высококачественного российского вина, добавил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, МРЦ, предложенная Минсельхозом, является завышенной.

Ранее стало известно, что в 2018 году могут подешеветь моллюски и другие морепродукты. В Минсельхозе предложили понизить ставку НДС на эти товары.