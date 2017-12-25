Минимальную цену на вино определили в Минсельхозе

Фото: depositphotos/davit85
Минимальную розничную цену (МРЦ) на тихое вино определили в министерстве сельского хозяйства. Стоимость должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.
Об этом рассказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев. Предложение направят весной следующего года в Минфин, сообщает газета "Известия".
Как пояснил Ахпашев, МРЦ поможет покупателям сориентироваться при выборе алкогольного напитка, в частности, даст понимание о качестве продукта.
Инициативу поддержали в Союзе виноградарей и виноделов. Президент организации Леонид Попович считает, что минимальная розничная цена поможет добросовестным производителям повысить стоимость своих вин. При этом он отметил и существующие риски: если доходы населения начнут падать, есть вероятность потерять покупателей.
Стоимость 190 рублей характерна для высококачественного российского вина, добавил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, МРЦ, предложенная Минсельхозом, является завышенной.
Ранее стало известно, что в 2018 году могут подешеветь моллюски и другие морепродукты. В Минсельхозе предложили понизить ставку НДС на эти товары.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: