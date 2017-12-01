Первый в России магазин игрушек Disney открылся в ЦДМ на Лубянке

Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке
В Центральном Детском Магазине на Лубянке открылся первый в России магазин игрушек Disney.
Магазин площадью 300 квадратных метров расположился на первом этаже ЦДМ, а его ассортимент насчитывает более 2 тысяч различных детских товаров.
На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин и совладелец компании Ideas4retail Евгений Бутман.
"Компания "Галс-Девелопмент" рада приветствовать в ЦДМ на Лубянке корпорацию Disney – мирового лидера индустрии развлечений. Открытие первого в стране магазина под брендом Disney – знаковое событие для нас и наших покупателей, которые теперь смогут приобрести для своих детей уникальные для России игрушки, созданные по мотивам легендарных фильмов", – сказал президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.
Фото: пресс-служба ЦДМ на Лубянке
В магазине представлены специальные игрушки, питание, книги, одежда и журналы. Кроме этого, в магазине будет три тематические зоны – "Дисней", "Звездные войны" и "Марвел". Будут проходить специальные акции, посвященные не только сезонным праздникам, но и выходу новых фильмов Disney, "Звездные Войны" и MARVEL. В декабре откроются еще три магазина в торговых центрах: в "Европейском", "Метрополисе" в Москве, а также ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге.
"Это очень большая ответственность. В первом магазине будет представлен широчайший выбор товаров. В нем будут уникальные линейки, которых нельзя будет найти в других местах. Для нашей открытие магазинов в России и СНГ это очень важный стратегический шаг. Мы много лет работаем на российском рынке. Сегодня мы гордимся тем, что магазины в России отличаются от тех магазинов, которые существуют в других странах. Мы готовили этот проект не один год", – сказала генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.
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