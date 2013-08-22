22 августа 2013, 17:35Спорт
Футбольная команда "Москва 24" начала с победы в любительской лиге
Футбольная команда телеканала "Москва 24" с победы стартовала в турнире любительских футбольных клубов. Первый матч журналисты выиграли со счетом 7:1.
Коллективом журналистов был разгромлен клуб FC Cerfy. В составе команды "Москва 24" голами отметились Рыбников (3 мяча), Новоселов (2), Горячих и Горчилин.
Турнир - любительская лига Championat.com - стартовал 21 августа.
"Москва 24" играет в дивизионе Игоря Нетто.