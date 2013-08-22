Футбольная команда "Москва 24" начала с победы в любительской лиге

Футбольная команда телеканала "Москва 24" с победы стартовала в турнире любительских футбольных клубов. Первый матч журналисты выиграли со счетом 7:1.

Коллективом журналистов был разгромлен клуб FC Cerfy. В составе команды "Москва 24" голами отметились Рыбников (3 мяча), Новоселов (2), Горячих и Горчилин.

Турнир - любительская лига Championat.com - стартовал 21 августа.

"Москва 24" играет в дивизионе Игоря Нетто.