В детской библиотеке №18 появился музей книги "Гадкий утенок"

30 ноября 2012, 13:56
Фото: kultura.mos.ru
На базе Библиотеки для детей и юношества №18 появился музей, посвященный книге Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок".
Сотрудники музея выбрали именно это произведение, поскольку оно таит в себе народную мудрость, дает надежду на лучшее и учит никогда не отчаиваться. Простая форма и небольшой размер сказки делают изложенные в ней мысли доступными и понятными для детей и подростков, часто не верящих в собственные силы.
Сказка о гадком утенке впервые была опубликована в Дании 11 ноября 1843 года. История о безобразном, неуклюжем, всеми презираемом утенке, который вдруг становится красивым лебедем, покорила многих читателей. Она переведена практически на все языки мира, на русском языке история известна в переводе Анны Ганзен.
В музее, экспонаты для которого со всех уголков земли привозят сотрудники Центральной библиотечной системы и читатели библиотеки, уже собрано более 20 книг на болгарском, немецком, китайском, испанском, французском, эстонском и других языках.
Также там можно увидеть фигурки утенка, рисунки, афиши, диски, игры, пазлы и другие предметы, имеющие отношение к главному герою сказки, сообщает столичный департамент культуры. В музее проводятся экскурсии и "Уроки толерантности" для всех желающих.
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