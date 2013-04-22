Французский "Стивен Кинг" представит в Москве книгу "Обещание тьмы"

Максим Шаттам

В среду в Москве впервые представит свой новый роман известный французский писатель Максим Шаттам. Европейский мастер триллера презентует книгу "Обещание тьмы".

Работы Шатама переведены на 20 языков мира и входят в десятку самых продаваемых во Франции. Критики даже окрестили писателя французским Стивеном Кингом.

Всех пришедших на презентацию ждет модная музыка, коктейли от Максима Шаттама, фуршет, автограф-сессия, частные предсказания астрологов и ясновидящих, а также головокружительная панорама Москвы, сообщает организатор встречи портал Thankyou.ru.

Презентация пройдет 24 апреля на последнем этаже гостиницы "Пекин". Начало - в 20.00.