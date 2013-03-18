Парфенов презентует новый том "Намедни"

20 марта в книжном магазине "Библио-Глобус" состоится презентация нового тома проекта Леонида Парфенова "Намедни" – "Намедни. Наша эра. 2006-2010". Автор представит издание, в которое вошли материалы второй половины 2000-х, сообщает интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

События последних лет уже стали историей: IPhone и Аршавин, биатлон и Билан, Кабаева и Кондопога, Леди Гага и "Лада-Калина", нанотехнологии, Политковская, Сколково и Саркози и десятки других событий, людей, явлений сверстаны более чем с 500 фото ушедшей эпохи.

После презентации Парфенов проведет автограф-сессию. Встреча состоится на 2 уровне, в зале №14. Начало в 19.00.