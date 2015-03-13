Книгу "Гимнастика души" презентуют в "Библио-Глобусе"

14 марта в магазине "Билио-Глобус" пройдет презентация книги "Гимнастика души" журналиста, психолога и писателя Владимира Шахиджаняна.

Книга "Гимнастика души" состоит из простых уроков, которые помогут изменить жизнь в лучшую сторону. Она учит использовать все происходящее с человеком как возможность для роста и развития, вселяет веру в себя и в свои силы.

"Смехотерапия", "Полюбить себя!", "Мечта станет реальностью", "Полчаса спокойной жизни", "Я хочу, я могу, я сделаю" - эти и многие другие уроки автора помогут научиться жить полной жизнью, стойко переносить трудности и получать радость от простых вещей.

Презентация начнется в 15.00.