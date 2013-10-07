Лауреата Нобелевской премии в области литературы назовут 10 октября

В четверг, 10 октября, будет оглашено имя лауреата Нобелевской премии в области литературы 2013 года. Имя победителя сообщат в Стокгольме, Швеция, в 15.00 по московскому времени.

Обладатель престижной награды уже выбран Нобелевским комитетом – как сообщается на портале приза, это случилось в воскресенье, 6 октября.

Имя лауреата назовет постоянный секретарь Шведской академии Петер Энглунд во время церемонии в здании Биржи в Старом городе Стокгольма, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на Шведскую академию, Нобелевский комитет которой решает, кому достанется награда.

Ссылки по теме Нобелевскую премию в области медицины получили трое ученых из США



Напомним, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили трое ученых из США - Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф. Ученые удостоены награды за открытие "транспортной системы" в клетках человеческого тела.