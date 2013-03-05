Роман Ника Перумова "Тысяча лет Хрофта" готовится к выходу

В скором времени долгожданная книга фантаста Ника Перумова "Тысяча лет Хрофта" появится в продаже. Книга будет разделена на две части, первая из которых увидит свет в мае 2013 года.

Как сообщает издательство "Эксмо", решение о разделении романа было принято, чтобы ускорить знакомство поклонников писателя с его новым произведением. Предполагается, что вторая часть книги появится в магазинах месяцем позже.

В новую книгу Перумова войдут факты, не вошедшие в романы "Гибель богов" и "Гибель богов 2", подробности плана Хедина по свержению Молодых Богов, правда об изгнании Старого Бога Одина и многое другое. Издательство также планирует выпуск объединенного коллекционного издания "Тысяча лет Хрофта".

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