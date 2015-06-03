Уникальная коллекция собрана в новой библиотеке на "Мосфильме"

На "Мосфильме" открылась библиотека "Мосфильм-инфо", сообщает пресс-центр префектуры Западного округа столицы. Здесь хранится коллекция художественной и специальной литературы, изобразительных и фотоматериалов по истории, искусству, архитектуре, промышленности и сельскому хозяйству, военному делу и транспорту, этнографии.

Сотрудники информационного центра занимаются подготовкой материала, который зритель увидит потом в кино: костюмами, реквизитом, интерьерами и экстерьерами. Как отмечают эксперты, такая работа очень важна при подготовке к съемкам исторических картин, именно поэтому чаще остальных в библиотеку обращаются режиссеры, художники по костюмам, ассистенты по реквизиту, художники-постановщики, гримеры.

По словам руководителя "Мосфильм-инфо" Гаянэ Амбарцумян, в библиотеке также создана уникальная картотека иллюстраций в книгах.