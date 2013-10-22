В Северном округе установят 272 энергосберегающих лифта

До конца 2013 года в Северном округе переоборудуют 272 лифта. По словам заместителя префекта САО Игоря Драгина, в настоящий момент специалисты уже заменили на новые 249 подъемников.

На сайте правительства Москвы отмечается, что преимущество лифтов нового образца в том, что они оснащены энергоэффективными системами, которые позволяют экономить до 75% электроэнергии. Это приводит к значительному сокращению затрат на услуги ЖКХ для управляющих компаний и жильцов.

Однако установить энергоэффективное оборудование можно только на современные лифты, которые работают на микропроцессорах. Таких в Северном округе сейчас 8 тысяч.

Впрочем, в рамках действующей программы по замене старых подъемников к 2016 году все подъезды в городе планируют обеспечить оборудованием нового образца.