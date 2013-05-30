Форма поиска по сайту

30 мая 2013, 09:28

Общество

Космонавт Виктор Горбатко госпитализирован в НИИ Склифосовского

В ночь на 30 мая летчик-космонавт, дважды герой СССР 78-летний Виктор Горбатко госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В больнице он проходит обследование.

Об этом РИА Новости рассказали в администрации института.

При этом медики пока не комментируют состояние здоровья Горбатко.

Свой первый космический полет Горбатко совершил с 12 по 17 октября 1969 года на корабле "Союз-7". Затем летал в космос в феврале 1977 и в июле 1980 года.

