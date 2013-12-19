В столице пройдет лекция "Москва в мультфильмах"

22 декабря в кинотеатре "Сатурн" пройдет лекция "Москва в мультфильмах". Тема мероприятия выбрана не случайно, ведь в любимых и знакомых с детства мультиках можно разглядеть московские высотки, Новый Арбат, парк Горького, старые московские особняки и мосты. Причем это настоящие зарисовки с натуры.

Фото: 2do2go.ru

На лекции зрители узнают, где дежурил дядя Степа, проследят за погоней в мультике "Шпионские страсти", заглянут в арбатские переулки вместе с героями "Снегиря", погуляют по столице с "Цветиком-семицветиком" и найдут любимые московские места Волка и Зайца из "Ну, погоди!".

Начало - в 17.00, вход свободный.