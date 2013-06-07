Спрос на четырехкомнатные квартиры при равной цене ниже, чем на трешки

При равной цене москвичи реже покупают четырехкомнатные квартиры, чем трехкомнатные.

В процентном соотношении количество четырехкомнатных предложений в столице существенно превышает этот показатель в Подмосковье.

В Москве на четырехкомнатные квартиры приходится 11 процентов предложения вторичного рынка, а в области — всего 3,5 процента. Отмечается, что приобрести такую квартиру можно далеко не во всех районах столицы.

"Зачастую по общей стоимости трех- и четырех-комнатные квартиры сопоставимы. Несмотря на это, четырехкомнатные квартиры менее востребованы у покупателей, чем трехкомнатные. Основные покупатели таких квартир в сегменте экономкласа — семьи, в которых больше двух детей", - говорится в сообщении, подготовленном специалистами компании "Миэль".

Самая маленькая четырехкомнатная квартира в Москве имеет площадь 62 квадратных метра, находится на 3-м этаже 9-этажного панельного дома в Западном Бирюлево и стоит 8,2 миллиона рублей. Максимальная по площади четырехкомнатная квартира занимает 433 квадратных метра, находится в районе Крылатские холмы и предлагается по цене 138,3 миллиона рублей.