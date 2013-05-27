В 2013 году 5 тысяч льготников получат квартиры

В 2013 году не менее 5000 семей-очередников купят квартиры по городским жилищным льготным программам, таким как "Молодая семья". Об этом М24.ru рассказал глава департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы Николай Федосеев.

Из них полностью бесплатно - по договорам социального найма и безвозмездного пользования - квартиры получат 500 семей.

В начале мая сообщалось, что очередникам из сносимых домов не придется переезжать в коммунальные квартиры, такие поправки в законодательство одобрило правительство Москвы. Согласно законопроекту, при переселении жилье будет предоставляться не по принципу равнозначности жилой площади, а из расчета 18 квадратных метров на человека.