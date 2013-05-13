Во Фрязино может появиться "некурящая" улица

В подмосковном городе Фрязино местная общественная организация "Третий Рим" намерена разместить на одной из центральных улиц города таблички с призывом не курить в местах, где часто гуляют семьи с детьми.

По мнению активистов, таблички также могут послужить стимулом бросить курить тем, кто давно хочет это сделать, но пока не решился, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"Третий Рим" надеется, что антитабачную инициативу поддержат и местные жители.