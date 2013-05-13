Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2013, 15:58

Общество

Во Фрязино может появиться "некурящая" улица

В подмосковном городе Фрязино местная общественная организация "Третий Рим" намерена разместить на одной из центральных улиц города таблички с призывом не курить в местах, где часто гуляют семьи с детьми.

По мнению активистов, таблички также могут послужить стимулом бросить курить тем, кто давно хочет это сделать, но пока не решился, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"Третий Рим" надеется, что антитабачную инициативу поддержат и местные жители.

Сайты по теме


курение Фрязино мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика