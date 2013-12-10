Форма поиска по сайту

10 декабря 2013, 18:16

Общество

Николай сообщает о машинисте-курильщике в московском метро

Фото: читатель M24.ru

Читатель M24.ru Николай сообщает о машинисте московского метро, который курил, не выходя из кабины вагона. По словам Николая, дым мешал пассажирам поезда.

"Непонятно - для кого принят закон о запрете курения в общественных местах, если уж машинисты метро дымят. Я сел на "серой" ветке, на станции метро "Дмитровская" и подумал, что кто-то курит в вагоне, но потом стало ясно - курит машинист электропоезда", - пишет читатель.

К сообщению Николай прилагает фотографию, на которой видна сигарета в руке у человека, находящегося в кабине электропоезда.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

курение подземка новости читателей московский папарацци

