Москвичи жалуются на соседей-курильщиков

Многие жители озадачены тем, как убедить соседей, чтобы те не курили на лестничной клетке, и поможет ли им вступление в силу нового антитабачного закона.

"С 1 июня 2013 года внесли корректировки в закон о курении по поводу мест, где теперь нельзя курить (по закону), как же высказать соседям свое недовольство?" - интересуется жительница Хорошевского района Ольга.

"Соседи - большие любители подымить у моей квартиры, и дым валит через входную дверь, напрямик в мою комнату. Считается ли окно, в которое они курят, вентиляцией (если ссылаться на антитабачный закон, то курить можно только в вентилируемых помещениях (но не в подъездах)", - пишет москвичка.

