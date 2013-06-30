Полицейский утонул во время купания в подмосковном пруду

Столичный полицейский утонул во время купания в пруду. Инцидент произошел в деревне Кутлово Можайского района Подмосковья.

Трагический случай произошел 29 июня около полуночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время купания в пруду утонул полицейский-водитель ОМВД России по Бутырскому району УВД по СВАО. Блюститель порядка находился вне службы.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.