30 июня 2013, 09:30

Полицейский утонул во время купания в подмосковном пруду

Столичный полицейский утонул во время купания в пруду. Инцидент произошел в деревне Кутлово Можайского района Подмосковья.

Трагический случай произошел 29 июня около полуночи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время купания в пруду утонул полицейский-водитель ОМВД России по Бутырскому району УВД по СВАО. Блюститель порядка находился вне службы.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

купание пруды полицейские чп

