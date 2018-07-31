Выставка современного искусства "Здесь и сейчас!" может стать ежегодной

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Выставка современного искусства "Здесь и сейчас!" в ЦВЗ "Манеж" может стать ежегодной. Об этом сообщил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.
"Нам бы хотелось, чтобы эта выставка заняла свое место в культурной повестке нашего мегаполиса, как такое серьезное мероприятие, благодаря которому можно увидеть разные жанры, направления, разных художников, увидеть именно то, что созвучно сегодняшнему времени. Мы хотим, чтобы эта выставка стала традиционной", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Выставка "Здесь и сейчас!" пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 1 по 20 августа. В экспозиции представлены более 50 проектов, посвященных искусству в городской среде. Гости познакомятся с работами в самых разных жанрах: от видео-арта до танцевальных перформансов. Выставка организована фондом V-A-C, проектом "ARTерия" и другими авторитетными арт-институциями.
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