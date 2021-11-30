Москва онлайн покажет творческую встречу с Леонидом Ярмольником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с актером театра и кино Леонидом Ярмольником, которая состоится в доме-музее Станиславского в рамках V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

Леонид Ярмольник хорошо известен зрителям благодаря ролям в фильмах "Трудно быть Богом", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов".

На встрече артист расскажет о своем творческом пути, работе с известными режиссерами в кино и театре.

Мероприятие можно посетить лично по предварительной регистрации на официальном сайте.

Смотрите трансляцию 1 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.