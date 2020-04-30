Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон в поддержку врачей Doctor Jazz Party. Мероприятие состоится 30 апреля, оно приурочено к Международному дню джаза.

В поддержку сотрудников больниц будут выступать российские и мировые звезды. В их числе – квартет Игоря Бутмана, Мариам Мерабова, Лариса Долина, Рэнди Брекер и многие другие джазовые музыканты из России, США, Японии, Италии, Индии и Армении.

Артисты проведут прямые трансляции с импровизированных домашних сцен или студий. В перерывах между выступлениями в рамках марафона будут показаны видеообращения врачей с их рабочих мест. Медики поделятся реальными вдохновляющими историями о своих буднях и борьбе с коронавирусом.





Мариам Мерабова певица Я вместе с коллегами в это непростое для всего мира время буду рада быть нужной и помочь врачам, которые сейчас в авангарде борьбы с пандемией. Все суммы, перечисленные в рамках онлайн-марафона, поступят на счет фонда "Живой", попечителем которого я являюсь уже много лет.

"Я знаю, как эти люди работают, и сейчас они работают в десять раз больше. Все деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах. Сейчас самое время понять, что мир един и нам нужно помогать друг другу", – добавила певица.

Трансляция марафона началась 30 апреля в 16:00 и будет вестись на сайтах и в аккаунтах ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party в социальной сети "ВКонтакте". Если вы хотите сделать пожертвование, нужно отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.