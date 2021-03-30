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Культура

12:22

В Доме Смирнова пройдет иммерсивный ужин "Фантасмагория в черном"

культура

Фото: phantasmo.ru

Премьера иммерсивных ужинов с театральной постановкой по мотивам произведений Михаила Булгакова пройдет 1 апреля в Доме Смирнова.

Мистическое действие "Фантасмагории в черном" развернется в особняке XIX века на Тверском бульваре. По лестнице, засыпанной страницами рукописей, гости поднимутся в зал, где во время приветственного коктейля постепенно начнут вовлекаться в спектакль.

Спустя некоторое время зрители окажутся в самом эпицентре загадочных событий и проживут каждую сцену вместе с героями, которые станут проводниками в мир необычных явлений и тайн.
Театральный променад плавно перейдет в ужин с ярким танцевальным представлением, а подачу авторских блюд сопроводят необычные 3D-проекции.

Узнать даты шоу и купить билеты можно на сайте.

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