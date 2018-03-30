"Союзмультфильм" перенес премьеру "Простоквашино" из-за трагедии в Кемерове

Фото: кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино", режиссер Владимир Попов

Премьеру нового сезона мультсериала "Простоквашино" перенесли с 1 на 3 апреля из-за трагедии в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя киностудии "Союзмультфильм".

Ранее директор киностудии Борис Машковцев сообщил, что премьера состоится 1 апреля в интернете. Новые серии выложат на YouTube-канале "Союзмультфильма". Всего до 2020 года планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты.

Маму Дяди Федора в новых сериях озвучила телеведущая Юлия Меньшова, Печкин заговорил голосом Ивана Охлобыстина, а Гарик Сукачев озвучил пса Шарика. Дяде Федору свой голос подарил Алексей Онежен.

Все новые серии "Простоквашино" посвятят Олегу Табакову. Актер озвучил кота Матроскина. В память об этом в начале каждого эпизода мультика будет появляться соответствующая надпись.

Крупный пожар, который произошел 25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", привел к гибели 64 человек. Среди погибших – 41 ребенок. 28 марта Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца пятерых фигурантов дела.