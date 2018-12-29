Умер автор хитов Sway и Killing me Softly with His Song

В США на 92-м году жизни умер поэт-песенник Норман Гимбел. Об этом сообщил журнал Variety.
По информации издания, Гимбел умер 19 декабря в своем доме в городе Монтесито, штат Калифорния.
Гимбел родился 16 ноября 1927 года в Бруклине в семье австрийских мигрантов. Наибольшего успеха он достиг еще в 1960-е годы. В то время певец Дин Мартин записал песню Sway на слова Гимбела.
Он известен как автор слов к песне Killing Me Softly with His Song. За свою песню It Goes Like It Goes к фильму "Норма Рэй" (1979) поэт получил премию "Оскар". В 1984 году Гимбела ввели в Зал славы авторов песен.
В августе 2018 года умер советский и российский поэт Николай Зиновьев. Песни, которые были написаны на его стихи, вошли в золотой фонд советской и российской эстрады и украсили репертуар Аллы Пугачевой, Александра Малинина, Софии Ротару, Ларисы Долиной и других исполнителей.
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