Умер автор хитов Sway и Killing me Softly with His Song

В США на 92-м году жизни умер поэт-песенник Норман Гимбел. Об этом сообщил журнал Variety.

По информации издания, Гимбел умер 19 декабря в своем доме в городе Монтесито, штат Калифорния.

Гимбел родился 16 ноября 1927 года в Бруклине в семье австрийских мигрантов. Наибольшего успеха он достиг еще в 1960-е годы. В то время певец Дин Мартин записал песню Sway на слова Гимбела.

Он известен как автор слов к песне Killing Me Softly with His Song. За свою песню It Goes Like It Goes к фильму "Норма Рэй" (1979) поэт получил премию "Оскар". В 1984 году Гимбела ввели в Зал славы авторов песен.

