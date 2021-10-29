Регина Дубовицкая рассказала, на какие темы можно шутить

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Руководитель и ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в беседе с Москвой 24 рассказала, что не существует термина "плохой юмор". По ее словам, шутка либо смешная, либо нет.





Регина Дубовицкая руководитель и ведущая юмористической программы "Аншлаг" Шутить можно на любую тему, вопрос, чтобы действительно шутили, чтобы шутка была хорошая, чтобы было смешно.

Дубовицкая также высказалась по поводу шуток, которые превалируют сегодня на телевидении.

"И раньше был не очень хороший юмор и был отличный юмор. И сейчас есть не очень хороший и есть отличный юмор. Во все времена так было: удачный и неудачный. Вообще, не существует понятия "хороший" и "плохой". Это либо юмор, либо не юмор. Вот и все. Не бывает плохого юмора – просто не юмор", – уточнила она.

Вместе с тем Дубовицкая объяснила, как относится к пошлым шуткам.





Регина Дубовицкая руководитель и ведущая юмористической программы "Аншлаг" Я никогда не делала ставку на пошлые шутки. Я не люблю пошлость.

Ранее на телеканале ТНТ в новой юмористической передаче "Игра" показали неоднозначный номер, в котором два комика – Денис Дорохов и Александр Панекин – поцеловались в губы. Выход передачи в эфир возмутил некоторых депутатов Госдумы. Они негативно оценили выступление и планируют обратиться в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил шоу на соответствие российским законам.