Россияне составили топ-10 "запретных" шуток

Фото: depositphotos/drogatnev
Только 9% россиян считают, что можно шутить на любые темы без запрета, главное, чтобы это происходило в подходящий момент и в соответствующем окружении. К такому выводу пришли эксперты сервиса Superjob, сообщает РБК.
Первое место в рейтинге запретных для шуток заняли темы, связанные со здоровьем и болезнями. Второе место заняла политика, а третье – коронавирус. На четвертом месте оказались шутки на тему религии, внешности и семьи. Затем идут анекдоты про смерть, вакцинацию, национальную и расовую принадлежность, личную жизнь, богатство и бедность.
Также назывались такие темы, как возраст, война, терроризм, будущее, Россия, руководство, работа, дети.
Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от шуток про коронавирус и не распространять про него мемы. Подобные высказывания и картинки могут повысить тревожность граждан.
Специалисты говорят, что юмор является хорошим способом борьбы со стрессом, однако в сложившейся ситуации необходимо корректно выбирать темы для шуток. В условиях пандемии COVID-19 любой мем может спровоцировать панику.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: