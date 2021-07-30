Россияне составили топ-10 "запретных" шуток

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Только 9% россиян считают, что можно шутить на любые темы без запрета, главное, чтобы это происходило в подходящий момент и в соответствующем окружении. К такому выводу пришли эксперты сервиса Superjob, сообщает РБК.

Первое место в рейтинге запретных для шуток заняли темы, связанные со здоровьем и болезнями. Второе место заняла политика, а третье – коронавирус. На четвертом месте оказались шутки на тему религии, внешности и семьи. Затем идут анекдоты про смерть, вакцинацию, национальную и расовую принадлежность, личную жизнь, богатство и бедность.

Также назывались такие темы, как возраст, война, терроризм, будущее, Россия, руководство, работа, дети.

Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от шуток про коронавирус и не распространять про него мемы. Подобные высказывания и картинки могут повысить тревожность граждан.

Специалисты говорят, что юмор является хорошим способом борьбы со стрессом, однако в сложившейся ситуации необходимо корректно выбирать темы для шуток. В условиях пандемии COVID-19 любой мем может спровоцировать панику.