В Императорском доме прокомментировали запись Кшесинской о беременности

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Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов прокомментировал записи балерины Матильды Кшесинской. В них она рассказывает о беременности от Николая II.

Закатов отметил, что роман между будущим императором и артисткой – это не тайна и возможно беременность действительно была. "Но подлинность записей еще не говорит о подлинности факта. Поэтому необходимо дальнейшее расследование. Хотя, насколько известно о моральном облике Матильды Кшесинской, нарочито врать она бы не стала", – цитирует директора канцелярии RT. Он добавил, что балерина благоговейно относилась к роману с цесаревичем.

Эксперт подчеркнул, что сам факт беременности не бросает тень на святой образ императора Николая II. По его словам, канонизация не предполагает абсолютной безгрешности и отсутствия ошибок молодости.

Ранее в Госархиве подтвердили подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II. В записях говорилось, что балерина и сама не подозревала изначально о том, что носила ребенка, которого потеряла в результате несчастного случая. О своей беременности она догадалась много позже.