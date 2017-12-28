В Императорском доме прокомментировали запись Кшесинской о беременности

Фото: Wikimedia Commons
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов прокомментировал записи балерины Матильды Кшесинской. В них она рассказывает о беременности от Николая II.
Закатов отметил, что роман между будущим императором и артисткой – это не тайна и возможно беременность действительно была. "Но подлинность записей еще не говорит о подлинности факта. Поэтому необходимо дальнейшее расследование. Хотя, насколько известно о моральном облике Матильды Кшесинской, нарочито врать она бы не стала", – цитирует директора канцелярии RT. Он добавил, что балерина благоговейно относилась к роману с цесаревичем.
Эксперт подчеркнул, что сам факт беременности не бросает тень на святой образ императора Николая II. По его словам, канонизация не предполагает абсолютной безгрешности и отсутствия ошибок молодости.
Ранее в Госархиве подтвердили подлинность отрывка мемуаров Кшесинской о беременности от Николая II. В записях говорилось, что балерина и сама не подозревала изначально о том, что носила ребенка, которого потеряла в результате несчастного случая. О своей беременности она догадалась много позже.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: