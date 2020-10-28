В театре "Содружество актеров Таганки" пройдет спектакль в память о Николае Губенко

Фото: пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки"

В театре "Содружество актеров Таганки" 31 октября и 1 ноября пройдет премьера спектакля "Карьера Артуро Уи, которой могло не быть" в память об основателе театра, актере Николае Губенко.

Постановщик – немецкий режиссер Зигфрид Кюн, который вновь ставит антифашистский спектакль по знаменитой пьесе Бертольта Брехта. В 1964 году Кюн поставил свой дипломный спектакль "Карьера Артуро Уи", который имел оглушительный успех.

Главную роль исполнял выпускник ВГИКа Николай Губенко. Спектакль стал одним из первых в его головокружительной карьере.

Спустя 56 лет Зигфрид Кюн вновь ставит "Артуро Уи", в котором главную роль должен был сыграть Николай Губенко. Художником спектакля вновь стал Борис Бланк – он же был сценографом первой постановки 1964 года.

Бертольт Брехт называл эту пьесу параболой, актуальной для каждой эпохи и для всего мира. В ней раскрывается путь, по которому приходят к власти диктаторские режимы. Грязные интриги, подлог и коррупция, политические убийства – вот дорога Гитлера, Пиночета, Муссолини, Трухильо.

"Мир не вправе забыть об этом и, сделав "работу над ошибками", должен не допустить повторения пройденного – в этом основная мысль, политический и гражданственный пафос пьесы великого драматурга", – говорится в сообщении пресс-службы театра.

Народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа 2020 году на 79-м году жизни.