В театре "Содружество актеров Таганки" пройдет спектакль в память о Николае Губенко

Фото: пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки"
В театре "Содружество актеров Таганки" 31 октября и 1 ноября пройдет премьера спектакля "Карьера Артуро Уи, которой могло не быть" в память об основателе театра, актере Николае Губенко.
Постановщик – немецкий режиссер Зигфрид Кюн, который вновь ставит антифашистский спектакль по знаменитой пьесе Бертольта Брехта. В 1964 году Кюн поставил свой дипломный спектакль "Карьера Артуро Уи", который имел оглушительный успех.
Главную роль исполнял выпускник ВГИКа Николай Губенко. Спектакль стал одним из первых в его головокружительной карьере.
Спустя 56 лет Зигфрид Кюн вновь ставит "Артуро Уи", в котором главную роль должен был сыграть Николай Губенко. Художником спектакля вновь стал Борис Бланк – он же был сценографом первой постановки 1964 года.
Бертольт Брехт называл эту пьесу параболой, актуальной для каждой эпохи и для всего мира. В ней раскрывается путь, по которому приходят к власти диктаторские режимы. Грязные интриги, подлог и коррупция, политические убийства – вот дорога Гитлера, Пиночета, Муссолини, Трухильо.
"Мир не вправе забыть об этом и, сделав "работу над ошибками", должен не допустить повторения пройденного – в этом основная мысль, политический и гражданственный пафос пьесы великого драматурга", – говорится в сообщении пресс-службы театра.
Народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа 2020 году на 79-м году жизни.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: