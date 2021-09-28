Москва 24: Юлия Рутберг прочитает стихи Николая Гумилева в Доме музыки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 сентября в Доме музыки пройдет вечер, посвященный поэту Николаю Гумилеву. Актриса театра и кино, обладательница театральных премий "Чайка" и "Хрустальная Турандот", народная артистка России Юлия Рутберг прочитает стихи классика. За музыкальное сопровождение будет отвечать ансамбль солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под управлением Евгения Волчкова.

Смотрите прямую трансляцию 30 сентября в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.