Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
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Культура

16:33

Москва 24: Юлия Рутберг прочитает стихи Николая Гумилева в Доме музыки

культура Москва онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 сентября в Доме музыки пройдет вечер, посвященный поэту Николаю Гумилеву. Актриса театра и кино, обладательница театральных премий "Чайка" и "Хрустальная Турандот", народная артистка России Юлия Рутберг прочитает стихи классика. За музыкальное сопровождение будет отвечать ансамбль солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под управлением Евгения Волчкова.

Смотрите прямую трансляцию 30 сентября в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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