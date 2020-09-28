Новая версия хип-хоп-оперы "Копы в огне" пройдет в пространстве MAIN STAGE

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Новая версия хип-хоп-оперы про полицейских, бандитов и гуманизм "Копы в огне" пройдет в новом концертном формате в пространстве MAIN STAGE. Премьера назначена на 1 октября, сезон показов будет состоять из 7 спектаклей.
Абсурдистская постановка была одним из главных хитов экспериментального российского театра 2010-х годов. Оказалось, что историю в духе полицейских драм категории Б можно рассказать с помощью хлесткого рэпа и картонных комикс-декораций.
В октябре постановка впервые состоится с лайв-бэндом в масштабах многотысячного концертного зала: хип-хоп-речитативы зазвучат под оригинальные биты композитора и продюсера Sasha DZA (Александр Холенко) и аранжировки российского неоклассика Николы Мельникова.
Знаменитые комикс-декорации к спектаклю, созданные Полиной Бахтиной, были полностью переработаны под новое пространство постановки. Постановку пластики взял на себя хореограф Александр Тронов.
Новая площадка расположена в индустриальном кластере на территории завода "Московский подшипник" и имеет двенадцать отдельных входов, а также автоматический гардероб. Во время спектакля будет применена шахматная рассадка, что позволит зрителям комфортно соблюдать дистанцию во время показов.
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